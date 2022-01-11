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Протесты в Казахстане
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Посольство РФ: у США нет оснований советовать силам ОДКБ, как им действовать в Казахстане

Контингент миротворческих сил ОДКБ выполняет задачи по защите объектов критически важной инфраструктуры в стране по просьбе ее руководства, отметили в посольстве
Посольство РФ в США Анатолий Бочинин/ТАСС
Описание
Посольство РФ в США
© Анатолий Бочинин/ТАСС

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты не имеют оснований для того, чтобы советовать контингенту ОДКБ, как наводить порядок и соблюдать права человека в Казахстане. Об этом говорится в заявлении, которое было размещено в понедельник в Twitter посольства РФ в США.

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"В отличие от американских военнослужащих, оккупировавших территории Сирии и Косова в Сербии, контингент миротворческих сил ОДКБ выполняет задачи по защите объектов критически важной инфраструктуры в Казахстане по просьбе его руководства. Пресс-служба Госдепартамента безосновательно пытается советовать, как наводить порядок и соблюдать права человека", - заявили в посольстве. Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США призывают контингент ОДКБ покинуть Казахстан по первому требованию правительства страны и уважать международные права человека.

Как отметили российские дипломаты, в Вашингтоне умышленно забывают о том, "что в результате неоднократного систематического вмешательства США во внутренние дела надолго подорваны основы стабильности и безопасности на постсоветском пространстве, во многих странах на Балканах и Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Латинской Америке".

Теги
СШАКазахстанРоссияПротесты в Казахстане
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