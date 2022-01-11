Россия отвергает утверждения США о якобы дезинформации по встрече в Женеве

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Россия решительно отвергает утверждения американской администрации о возможном распространении дезинформации по двусторонним консультациям в Женеве. Об этом говорится в заявлении, которое было размещено в понедельник в Facebook посольства РФ в США.

"Лучше, чем ничего". В Женеве подвели первые итоги переговоров РФ и Запада по безопасности

В российской дипмиссии обратили внимание на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, по словам которой, США готовятся к тому, что Россия якобы будет распространять дезинформацию об обязательствах, связанных с двусторонними консультациями в Женеве, посвященными вопросам гарантий безопасности. "Решительно отвергаем подобные инсинуации. Российские официальные заявления полностью соответствуют действительности", - указывается в заявлении посольства РФ.

"В свою очередь ожидаем взаимной открытости и с американской стороны, - указали в посольстве РФ. - Призываем коллег отказаться от безосновательных спекуляций в адрес своих партнеров по консультациям. Тем более, что такой подход свидетельствует о деградации культуры ведения переговоров". Ранее в понедельник Псаки на регулярном брифинге в Белом доме заявила, что США готовятся "к возможности и вероятности" того, что Россия якобы "распространит дезинформацию об обязательствах, которые не были взяты [в Женеве]".

17 декабря 2021 года Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора.

10 января в Женеве прошли переговоры РФ и США по гарантиям безопасности. 12 января Россия обсудит свои озабоченности в сфере безопасности в Европе, а также российские проекты о гарантиях безопасности на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе, 13 января - на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.