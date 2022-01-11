{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Переговоры России и США по гарантиям безопасности
Обновлено 

Захарова: Россия готова к дальнейшей работе с США по вопросам гарантий безопасности

Как отметила официальный представитель МИД РФ, Москва на переговорах с Вашингтоном показала рабочий настрой

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Россия на переговорах с США по гарантиям безопасности показала рабочий настрой и готова вести конструктивный диалог дальше. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Мы исходим из того - и по моему, это очевидно, - что сложные вопросы [о гарантиях безопасности], а это очень сложные вопросы, вопросы, вызывающие, мягко говоря, разногласия, все равно имеют шанс и должны иметь шанс на профессиональный, конструктивный, деловой разговор. Мы со своей стороны, по-моему, этот настрой демонстрировали и его проявили. Готовы к дальнейшей работе", - отметила дипломат, комментируя итоги российско-американских консультаций по гарантиям безопасности в Женеве.

Теги
СШАРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаПереговоры России и США по гарантиям безопасности
Переговоры России и США по гарантиям безопасности
Россия отвергает утверждения США о якобы дезинформации по встрече в Женеве
Российские официальные заявления полностью соответствуют действительности, отметили дипломаты
Читать полностью