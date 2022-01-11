Захарова: Россия готова к дальнейшей работе с США по вопросам гарантий безопасности

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Россия на переговорах с США по гарантиям безопасности показала рабочий настрой и готова вести конструктивный диалог дальше. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Мы исходим из того - и по моему, это очевидно, - что сложные вопросы [о гарантиях безопасности], а это очень сложные вопросы, вопросы, вызывающие, мягко говоря, разногласия, все равно имеют шанс и должны иметь шанс на профессиональный, конструктивный, деловой разговор. Мы со своей стороны, по-моему, этот настрой демонстрировали и его проявили. Готовы к дальнейшей работе", - отметила дипломат, комментируя итоги российско-американских консультаций по гарантиям безопасности в Женеве.