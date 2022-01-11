Володин: урегулирование ситуации в Казахстане можно считать новым этапом развития для ОДКБ

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Организация Договора о коллективной безопасности на примере своих действий в Казахстане показала, что может эффективно решать непростые задачи. Об этом во вторник заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале .

"Совершенно очевидно: для ОДКБ, объединяющей шесть стран, произошедшее можно считать новым этапом развития. Организация показала, что может эффективно решать непростые задачи", - отметил Володин.

По его словам, решение глав государств - участников ОДКБ направить миротворческие силы на защиту ключевых объектов инфраструктуры Казахстана "позволило высвободить местных правоохранителей", которые смогли заняться обеспечением безопасности мирных граждан. "Когда звучат рассуждения, стоило или не стоило направлять силы ОДКБ, хочу подчеркнуть - это решение, безусловно, необходимо было принимать. Предотвратив террористическую угрозу, удалось избежать серьезных проблем не только в дружественном нам Казахстане, но и в других странах", - подчеркнул Володин.

Он также отметил, что Парламентской ассамблее ОДКБ предстоит дальнейшая работа по гармонизации законодательств стран-участниц. При этом, как подчеркнул Володин, "из случившейся в Казахстане трагедии предстоит сделать выводы, чтобы технологии оранжевых революций, акты внешней агрессии не ослабляли государства ОДКБ и не привели к потрясениям в обществе, экономике, гибели людей".

Спикер Госдумы выразил соболезнования семьям жертв событий в Казахстане и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. "Погибли невинные граждане, представители силовых структур. Мирным протестом, который был вызван ростом цен на газ, воспользовались террористы, бандиты, мародеры", - отметил Володин. Он также пожелал народу Казахстана как можно быстрее вернуться к нормальной жизни. "Очевидно, это будет непросто. Каждый день появляется новая информация, какой ущерб был нанесен экономике Казахстана в результате произошедших событий. На данный момент он оценивается в $2-3 млрд. Пострадало около 1300 предприятий и организаций, более 100 торговых центров, банков", - подчеркнул Володин.

Позиция США

По мнению спикера Госдумы, руководство США не было заинтересовано в развертывании миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане, Вашингтону нужна была нестабильность. "Руководству США хотелось бы, чтобы миротворческой миссии ОДКБ вовсе не было, чтобы нестабильная ситуация на территории Казахстана сохранялась", - написал он, заметив, что Соединенные Штаты сейчас требуют объяснений от руководства Казахстана, почему оно обратилось за помощью к ОДКБ.

По словам Володина, "гуманитарные проблемы, страдания людей, разрушение государства - для Вашингтона второстепенны". "Весь мир это видел на примерах ввода войск НАТО в Ливию, Ирак, Сирию, Афганистан без каких-либо обращений с их стороны. Народы этих стран до сих пор страдают от последствий американского вмешательства", - указал спикер.

"Стабильности в регионе способствует позиция Китая, других наших партнеров по ОДКБ и ШОС, которые обеспокоены участием иностранных наемников в нападениях на мирных граждан и сотрудников правоохранительных органов, захвате госучреждений и иных объектов", - резюмировал председатель Госдумы.