Захарова: точные действия ОДКБ в Казахстане вызывают понятное раздражение на Западе

"Конечно, [действия ОДКБ по Казахстану] вызывают раздражение [на Западе]. Я очень могу это понять, потому что все операции западного мира, которые проводились, приводили к обратному, приводили к провалу. Я очень могу понять злобу и ненависть людей, которые сейчас на Западе критикуют или выражают недоумение по поводу действий ОДКБ, просьбы Казахстана [о помощи со стороны ОДКБ], учитывая то, что они сотворили с Афганистаном", - сказала дипломат, комментируя критику введения миротворцев организации в Казахстан.

По словам Захаровой, на Западе продолжат называть Россию "страной-агрессором", несмотря на то, что совместными усилиями Организации Договора о коллективной безопасности удалось "остановить кровопролитие" в Казахстане.

"Вы хотите, чтобы [на Западе] сейчас радовались тому, как слаженно, четко, в правовых рамках действовали государства, которые в их блоки не входят? Конечно, они не будут это делать, они всячески будут делать вид, что это неправовая история, нелегитимная, что Россия опять агрессор", - сказала Захарова. "[Это была] операция, которая привела к стабилизации ситуации [в Казахстане], в данном случае - к прекращению кровопролития, которое, увы, привело к огромному количеству жертв", - добавила она.

Официальный представитель российского дипведомства также указала на некомпетентность тех, кто обвиняет ОДКБ в нелегитимных действиях, отметив, что возможность военной помощи участникам организации была предусмотрена в договоре изначально. "[На Западе] не читали Договора о коллективной безопасности, в котором четко прописано как раз то, что больше всего их волнует, только прописано было с 1992 года, то есть те взаимоотношения поддержки друг друга, в том числе с участием вооруженных сил, были прописаны сразу же после того, как страны обрели независимость", - заключила Захарова.