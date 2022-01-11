Захарова назвала бездумными и лживыми обвинения России в "агрессии" в связи с Казахстаном

"На кого мы когда нападали, кому мы чем-то угрожали? Мы только всегда выступаем за мир, предлагаем переговоры, вносим конструктивные предложения, выступаем против милитаризации, постоянно всем в мире помогаем выйти из сложившихся критических ситуаций, и примеров этому огромное количество. И при этом это бездумное, бездушное и лживое утверждение, что мы страна-агрессор (в связи с ситуацией с Казахстаном - прим. ТАСС)", - сказала дипломат во вторник в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Когда это говорят представители стран НАТО, наверное, им за это и деньги платят, а во-вторых, они принадлежат этому (западному - прим. ТАСС) миру. Когда это говорят наши люди, хочется задать вопрос: это же не может быть просто так? Это же не может быть по наитию? Если верить тому, что это зов души - что же за душа-то такая?" - добавила она.