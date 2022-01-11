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Протесты в Казахстане

Захарова назвала бездумными и лживыми обвинения России в "агрессии" в связи с Казахстаном

По словам официального представителя МИД РФ, "когда это говорят представители стран НАТО, наверное, им за это и деньги платят"

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "бездумными, бездушными и лживыми" звучащие с разных сторон утверждения о том, что Россия в ситуации с вводом миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан якобы стала "страной-агрессором".

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"На кого мы когда нападали, кому мы чем-то угрожали? Мы только всегда выступаем за мир, предлагаем переговоры, вносим конструктивные предложения, выступаем против милитаризации, постоянно всем в мире помогаем выйти из сложившихся критических ситуаций, и примеров этому огромное количество. И при этом это бездумное, бездушное и лживое утверждение, что мы страна-агрессор (в связи с ситуацией с Казахстаном - прим. ТАСС)", - сказала дипломат во вторник в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Когда это говорят представители стран НАТО, наверное, им за это и деньги платят, а во-вторых, они принадлежат этому (западному - прим. ТАСС) миру. Когда это говорят наши люди, хочется задать вопрос: это же не может быть просто так? Это же не может быть по наитию? Если верить тому, что это зов души - что же за душа-то такая?" - добавила она.

Теги
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