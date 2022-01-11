Песков указал на важность достижения результата в переговорах России и США по безопасности

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Российско-американские переговоры по гарантиям безопасности - это не процесс ради процесса, в них важен результат, заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Лучше, чем ничего". В Женеве подвели первые итоги переговоров РФ и Запада по безопасности

"Пока существенного повода для оптимизма мы не видим, позитивная оценка была дана [замглавы МИД РФ Сергеем] Рябковым о том, как состоялись эти переговоры. Имеется в виду их характер, то есть [они были] открытые, субстантивные и прямые. Но это не процесс ради процесса и это не то, что может вызывать удовлетворение, потому что здесь важен результат", - подчеркнул представитель Кремля.

"По результату пока сказать нечего. Предстоит еще несколько раундов, которые позволят уже составить более четкое понимание, более четкую картину того, где мы находимся с американцами", - заметил пресс-секретарь российского лидера. "Сейчас еще какие-то выводы, к сожалению, делать невозможно", - резюмировал он.

Вопрос о договоренностях по следующим раундам переговоров с США по гарантиям безопасности будет актуален после встреч в Вене и Брюсселе, добавил Песков.

Представитель Кремля обратил внимание на вчерашний раунд российско-американских консультаций в Женеве, который "дал самый главный, основной срез картины, но неполный еще". "Дополнено это будет буквально на днях, и после этого уже можно будет как-то понимать, в какую сторону и как двигаться и будет ли смысл [в этом]", - указал Песков.

Отвечая на вопрос о перспективах следующего раунда, он подчеркнул, что "все будет понятно после завершения следующих двух раундов [в Вене и Брюсселе]".

Вбросы о новых санкциях

Пресс-секретарь президента считает публикации о возможном запрете на ввоз в Россию американской техники "информационной артподготовкой" к раундам переговоров РФ и США. По его оценке, эти вбросы не могут оказать влияние на позицию российской делегации.

"Мы видим, что, как мантру, наши американские оппоненты продолжают повторять угрозу о предстоящих санкциях. Очевидно, что осуществляются информационные вбросы в разные средства массовой информации <…> о том, что это могут быть за санкции. Я бы сказал, что, наверное, это относится к такой категории своеобразной информационной артподготовки перед тем раундом консультаций, который состоялся вчера", - сказал Песков.

"Подобная подготовка, конечно, вряд ли способна каким-то образом оказать влияние на нашу делегацию, возглавляемую [замглавы МИД РФ Сергеем] Рябковым и вооруженную тезисами [президента РФ Владимира] Путина, которые были четко сформулированы", - подчеркнул представитель Кремля.

По его мнению, "это не способствует формированию конструктивной обстановки накануне консультаций". "Тем не менее это реальность, с которой нам приходится сталкиваться. Ничего в этом страшного не видим", - заметил Песков.

Отвечая на комментарий о том, что США, угрожая запретить импорт в РФ различной техники, которая содержит американские комплектующие или дизайн, "замахнулись на святое", пресс-секретарь российского президента с иронией подчеркнул, что в России, "слава богу, все-таки посудомойки не относятся к категории самого-самого святого".