Песков: Россия не будет вмешиваться в решение Казахстана о завершении миссии ОДКБ

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Решение Казахстана о выводе миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) является прерогативой республики, Россия не будет вмешиваться.

Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это целиком и полностью прерогатива той страны, которая обратилась к ОДКБ с этой просьбой. Это их анализ, и мы не имеем права в него вмешиваться", - сказал представитель Кремля.

Ранее во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что вывод миротворческого контингента ОДКБ из страны начнется через два дня и займет не более 10 дней.