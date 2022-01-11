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Протесты в Казахстане
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Песков: Россия не будет вмешиваться в решение Казахстана о завершении миссии ОДКБ

По словам представителя Кремля, "это целиком и полностью прерогатива той страны, которая обратилась к ОДКБ с этой просьбой"

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Решение Казахстана о выводе миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) является прерогативой республики, Россия не будет вмешиваться.

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Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это целиком и полностью прерогатива той страны, которая обратилась к ОДКБ с этой просьбой. Это их анализ, и мы не имеем права в него вмешиваться", - сказал представитель Кремля.

Ранее во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что вывод миротворческого контингента ОДКБ из страны начнется через два дня и займет не более 10 дней.

Теги
КазахстанРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПротесты в Казахстане
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