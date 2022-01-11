Песков: РФ не участвует в разговорах о якобы возможной попытке переворота в Узбекистане

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Российская сторона не принимает участия в разговорах о якобы возможной попытке подготовки государственного переворота в Узбекистане на фоне событий в Казахстане, о потенциальном риске чего ранее заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Скорее, это тема для общения между Минском и Ташкентом, и мы в этом ракурсе не принимаем участия в разговорах", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

10 января на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ Лукашенко выразил мнение, что, если не извлечь уроки из событий в Казахстане, подобное может повториться, и прежде всего - в Узбекистане. По словам президента Белоруссии, по имеющейся у него информации, взгляды террористов "уже брошены на Узбекистан".