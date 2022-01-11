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Протесты в Казахстане

Песков не знает, поддерживает ли Путин контакт с Назарбаевым

В последний раз российский лидер и первый президент Казахстана очно встречались на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге в конце декабря 2021 года

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о том, поддерживает ли Владимир Путин контакт с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

"Я по-прежнему не обладаю этой информацией и ничего не могу вам сказать", - отметил представитель Кремля во вторник, отвечая на вопрос журналистов, поддерживает ли Путин контакт с Назарбаевым, а также известно ли российскому лидеру, где находится первый президент Казахстана.

В последний раз Путин и Назарбаев очно встречались на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге в конце декабря 2021 года.

В нескольких городах Казахстана 2 января прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. Пострадали тысячи человек, точное число погибших неизвестно. После обращения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев. По данным властей, конституционный порядок восстановлен во всех регионах.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКазахстанРоссияНазарбаев, Нурсултан АбишевичПесков, Дмитрий СергеевичПротесты в Казахстане
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