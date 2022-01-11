Депутаты приняли отставку Демидова с поста мэра Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 января. /ТАСС/. Депутаты городского совета Симферополя во вторник приняли отставку главы администрации Валентина Демидова и назначили исполняющим обязанности мэра его первого заместителя Максима Балахонова, сообщили ТАСС в пресс-службе горадминистрации.

Глава Крыма Сергей Аксенов 30 декабря сообщил, что прежний глава администрации Валентин Демидов подал в отставку, признав свои недоработки на посту. Накануне он также сообщил, что Балахонов станет исполняющим обязанности главы администрации города.

"Только что депутаты приняли отставку. Исполняющим обязанности назначен Балахонов", - сказал собеседник агентства.

44-летний Балахонов с 1990-х по 2011 год работал в органах прокуратуры. С 2014 года был консультантом представителя правительства Ленинградской области в Крыму, затем с 2015 до декабря 2016 года - заместителем министра экономического развития республики. С 2017 по 2018 год - замдиректора департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления города Севастополя. С октября 2021 года занимает пост первого заместителя главы администрации Симферополя.