Захарова: Россия нацелена на достижение результатов на переговорах с НАТО 12 января

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Москва нацелена на достижение результатов по переговорам о гарантиях безопасности на заседании Совета Россия - НАТО 12 января в Брюсселе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала " Россия-1 " во вторник.

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"Работа продолжается, она будет продолжена, как я уже сказала, завтра [на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе]. Мы нацелены на достижение результатов в виде и самого переговорного процесса, и договоренностей, о которых мы заранее информировали", - сказала дипломат.

Захарова призвала не ориентироваться на заявления американских представителей по итогам переговоров по гарантиям безопасности, которые завершились 10 января в Женеве.

"Пожалуйста, не ориентируйтесь на заявления американских лиц, которые не раз проявляли свою некомпетентность и непрофессионализм, а иногда просто были пойманы на прямом вранье", - сказала она.

Российско-американские консультации, посвященные вопросам гарантий безопасности, завершились 10 января в Женеве. 12 января Москва обсудит свои озабоченности в сфере безопасности в Европе, а также проекты о гарантиях безопасности на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе, 13 января - на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.​​​​