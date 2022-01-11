Захарова заявила, что эффективность миссии ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Эффективность миротворческой миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане очевидна всему миру, не признают этого только те, кто в принципе не следит за ситуацией в республике. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала " Россия-1 ".

"Эффективность этой акции, этих шагов [миссии ОДКБ в Казахстане] очевидна всему миру. Ее могут не признать только те, кто вообще не следит за ситуацией, у кого нет интернета например или у кого нет просто желания зайти, почитать, посмотреть и послушать. Другого не дано", - заметила дипломат.

По словам Захаровой, негативные заявления о работе миротворцев ОДКБ в Казахстане делаются в основном намеренно теми, кто выключает себя из международного информационного пространства и при этом "опять же намеренно дезинформирует собственную общественность".

В ряде городов Казахстана 2 января прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. Пострадали тысячи человек, точное число погибших неизвестно.

После обращения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев. По данным властей, конституционный порядок восстановлен во всех регионах. Ранее во вторник Токаев заявил, что вывод миротворческого контингента Организации Договора о коллективной безопасности из страны начнется через два дня и займет не более 10 дней.