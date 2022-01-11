В Госдуме заявили, что ввод контингента ОДКБ в Казахстан "отрезвил" внешние силы

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Решение о вводе миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан повлияло на внешние силы, его уже можно выводить из республики. Такое мнение во вторник в беседе с ТАСС выразил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (фракция КПРФ).

"Я думаю, что пришло осознание того факта, что сам ввод войск привел к отрезвлению некоторых людей, организаций или даже стран, спецслужб, которые стояли за этим [за организацией беспорядков], они поняли, что дальше там нечего ловить", - сказал депутат.

По словам Калашникова, силы ОДКБ уже можно выводить из страны, "чтобы не возникало никаких спекуляций по поводу интервенции, международных жандармов". Глава комитета указал на то, что, согласно уставу ОДКБ, страны - участницы организации могут оказывать помощь друг другу не только в случае внешней военной агрессии, но и в борьбе с организованной преступностью, если она угрожает безопасности государства.

Депутат также считает, что теперь власти Казахстана будут проводить более социально ориентированную политику.

Во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что вывод миротворческого контингента ОДКБ из страны начнется через два дня и займет не более 10 дней.