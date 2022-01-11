Путин обсудил с Совбезом социально-экономические вопросы и тему приграничных районов РФ

НОВО-ОГАРЕВО, 11 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ социально-экономические вопросы и организацию работы в приграничных районах страны.

"Мы сегодня с вами обсудим вопросы организации работы в приграничных районах России. Вопросов здесь много, очень много: это и проблемы безопасности, и проблемы инфраструктуры", - сказал глава государства во вторник, открывая совещание. "Но начнем с социально-экономической сферы", - добавил Путин, передав слово для доклада своему помощнику Максиму Орешкину, специально приглашенному на совещание.

"Он бывший министр экономического развития в правительстве России, ситуацию там знает неплохо, я попросил его подготовиться и передаю ему слово", - прокомментировал президент.

Открывая совещание, Путин поздравил постоянных членов Совбеза с прошедшим Новым годом. "Хочу пожелать вам еще раз всего самого доброго в новом году, успехов", - сказал он.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, руководитель Минобороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, помощник главы государства Максим Орешкин.