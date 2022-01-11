Эксперт: в США нет единого мнения о том, как ответить на предложения РФ по безопасности

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Вашингтон еще не решил, как ответить на предложения РФ по гарантиям безопасности, по этому поводу внутри США происходит борьба, а переговорный процесс пытаются "заболтать" не относящимися к вопросу темами. Такое мнение выразил во вторник член президиума Совета по внешней и оборонной политике Андрей Безруков на презентации в ТАСС ежегодного аналитического доклада МГИМО "Международные угрозы 2022. Перехват инициативы".

"Идет борьба внутри Соединенных Штатов по поводу того, как отвечать на предложения России [по гарантиям безопасности], и этот вопрос еще не решен. Именно поэтому [США] подключают союзников, затягивают этот процесс, забалтывают его, переводят на якобы неизбежное нападение России на Украину", - сказал он.

Между тем, по словам Безрукова, в последнее время в США делается акцент на дипломатическом урегулировании стратегических вопросов, а не на военных решениях, о чем и говорит диалог с РФ по безопасности, а также попытки сдерживания Китая с избежанием прямого конфликта. "Соединенные Штаты делают акцент, и это акцент, диктуемый соотношением сил, перехода с военной компоненты - то, что мы видели 20 лет назад с вторжением в Афганистан, Ирак и так далее - на дипломатическую компоненту, включение дипломатических возможностей Соединенных Штатов вместо военных", - продолжил эксперт.

Отход на более контролируемые позиции

В Вашингтоне, продолжил он, на сегодняшний день более сосредоточены на внутренних проблемах. О необходимости улучшения ситуации внутри США, в частности, говорил помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливана.

"Во-первых, наконец, прямо озвучена та мысль, что Соединенные Штаты прежде всего должны усилиться внутри. Отсюда призывы к внутренним инновациям, строительству инфраструктуры, разговоры о том, что нужно опять перезапустить американское образование", - сказал Безруков.

При этом, добавил эксперт, Вашингтон желает, отходя на более контролируемые стратегические позиции во внешней политике, иметь контроль над ключевыми темами в мире.

"Мы видим желание [США] отойти на более контролируемые, более близкие к ним стратегические позиции. <...> Американцы на своем стратегическом отступлении хотят как можно больше контролировать повестку дня, значит, нужно контролировать ключевые темы в мире, как демократия, коррупция, зеленая повестка", - заключил он.

О переговорах

Российско-американские консультации, посвященные вопросам гарантий безопасности, завершились 10 января в Женеве. 12 января Москва обсудит свои озабоченности в сфере безопасности в Европе, а также проекты о гарантиях безопасности на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе, 13 января - на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

17 декабря 2021 года Министерство иностранных дел РФ опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора.