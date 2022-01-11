Эксперт: женевская встреча РФ и США по гарантиям безопасности внушает осторожный оптимизм

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Результаты прошедших российско-американских консультаций в Женеве по гарантиям безопасности внушают осторожный оптимизм, стороны должны продолжить диалог. Такое мнение выразил ТАСС во вторник председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

"Лучше, чем ничего". В Женеве подвели первые итоги переговоров РФ и Запада по безопасности

"Успех заключается в том, что консультации вообще прошли. Сам факт того, что они состоялись, того, что некоторые намерения дискуссий продолжились, говорит о том, что это в известном смысле успех. В общем, основания для оптимизма есть, но очень осторожного, потому что даже в самом лучшем случае это начало пути", - сказал собеседник агентства.

Эксперт отметил, что ситуация осложняется нервозностью со стороны Запада и отсутствием у него внятной общей позиции по вопросам безопасности. "Слишком обнадеживаться ни к чему: ситуация очень сложная. Мы видим, что наши западные партнеры настроены крайне нервно, неуверенно, между ними нет полного внутреннего согласия. Они склонны играть на повышение", - добавил Быстрицкий.

При этом эксперт подчеркнул, что РФ и США необходимо продолжать начатые консультации в различных составах. "Здесь успех заключается в самом факте, что такой разговор ведется, они как-то обмениваются мнениями. Во всяком случае будем надеяться, что стороны слушают друг друга", - указал он.

17 декабря 2021 года Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора.

10 января в Женеве прошли переговоры РФ и США по гарантиям безопасности. 12 января Россия обсудит свои озабоченности в сфере безопасности в Европе, а также российские проекты о гарантиях безопасности на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе, 13 января - на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.