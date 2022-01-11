Путин сменил посла России в Тунисе

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил Александра Золотова послом РФ в Тунисе, освободив от этой должности Сергея Николаева. Соответствующие указы опубликованы во вторник на официальном портале правовой информации.

"Освободить Николаева Сергея Анатольевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Тунисской Республике", - говорится в одном из документов.

"Назначить Золотова Александра Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Тунисской Республике", - следует из второго указа президента.

Николаев родился в 1951 году. Окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ имени М. В. Ломоносова. На дипломатической работе с 1975 года. Занимал различные должности в центральном аппарате МИД и за рубежом, в том числе был заместителем постоянного представителя России при ОБСЕ в Вене, затем заместителем директора третьего департамента стран СНГ. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Владеет арабским, французским и английским языками. Послом в Тунисе был назначен в 2015 году.

Золотов родился в 1959 году. В 1982 году окончил МГИМО, в том же году поступил на дипломатическую службу. С 2011 по 2017 гг. возглавлял российскую дипмиссию в Алжире. В последнее время занимал должность заместителя директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ. Владеет арабским, английским и французским языками.