Эксперт: США оставили НАТО самые неприятные вопросы для переговоров по безопасности с РФ

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. США на переговорах по гарантиям безопасности с РФ в Женеве сконцентрировались на двусторонней повестке, где возможно продвижение вперед, но при этом оставили все самые неудобные вопросы для предстоящего заседания Совета Россия - НАТО. Такое мнение во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС высказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

По его словам, США в Женеве проявили понимание целого ряда российских озабоченностей, которые относились к сфере двусторонних отношений. "Американская делегация хорошо подготовилась к этой встрече и, в частности, постаралась сфокусировать внимание на двусторонней повестке дня, делегировав самые сложные и потенциально самые неприятные вопросы Совету Россия - НАТО, который должен состояться завтра, - отметил собеседник агентства. - Американская сторона последовательно говорила о том, что она не может обсуждать вопросы Украины без Украины, а вопросы НАТО без НАТО".

Кортунов пояснил, что по итогам состоявшихся российско-американских переговоров возможен прогресс, например, по вопросу о размещении нового поколения ракет средней и меньшей дальности США в Европе. "Здесь администрация Байдена, скорее всего, может проявить понимание российских опасений и пойти на какие-то компромиссы. Возможны какие-то еще двусторонние подвижки в сфере стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Но при этом понятно, что основной разговор по отношениям России и НАТО состоится завтра", - подчеркнул эксперт.

При этом он указал, что на переговорах РФ с Североатлантическим альянсом стороны попытаются прояснить пределы гибкости своих достаточно жестких позиций, которые звучали бескомпромиссно накануне заседания. Так, НАТО, по его словам, будет настаивать на невозможности предоставить Москве юридически обязывающие гарантии о нерасширении на Восток. "Но если говорить о фактических перспективах расширения НАТО на Восток, то так же ясно, что в ближайшие годы НАТО на это не пойдет", - добавил аналитик.

"Это можно было бы теоретически оформить в виде какого-то моратория на географическую экспансию Североатлантического альянса в восточном направлении. Наверное, можно было бы обсуждать какие-то ограничители по характеру и объему военно-технического сотрудничества НАТО со странами "Восточного партнерства", прежде всего, с Украиной, конечно. Но будет ли это достаточно для России, может ли это стать основой для компромисса - сказать пока что трудно", - сказал он.