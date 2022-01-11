Матвиенко: Совфед придает большое значение активизации межпарламентских контактов с Ираком

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Активизация межпарламентского диалога с Ираком станет весомым вкладом в развитие двусторонних отношений и укрепление взаимодействия в разных сферах. Об этом говорится в телеграмме председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, направленной спикеру парламента Ирака Мухаммеду аль-Халбуси.

"Придаем большое значение активизации межпарламентского диалога, который, несомненно, станет весомым вкладом в развитие двусторонних отношений, укрепление торгово-экономических, научно-технических и культурных связей Российской Федерации и Республики Ирак", - говорится в поздравительной телеграмме, направленной аль-Халбуси по случаю его переизбрания на пост спикера иракского парламента.

Матвиенко выразила уверенность в том, что деятельность аль-Халбуси "и в дальнейшем будет способствовать расширению всестороннего взаимодействия между [двумя] странами в интересах построения справедливого, многополярного и безопасного миропорядка".

Она пожелала председателю парламента Ирака успехов в реализации намеченных планов и инициатив, направленных на защиту интересов и процветание иракского народа.

Ранее спикер парламента Ирака прошлого созыва Мухаммед аль-Халбуси был переизбран на новый срок.