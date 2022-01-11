Посольство РФ назвало переворачиванием фактов заявления США о вызванном Москвой кризисе

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Заявления американской стороны о том, что Россия своими действиями вызвала кризис в области безопасности, являются переворачиванием фактов с ног на голову. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в США, опубликованном во вторник на странице дипмиссии в Twitter .

что показал первый раунд переговоров по безопасности между РФ и США

Женевский старт: что показал первый раунд переговоров по безопасности между РФ и США

"Заявление первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман о "кризисе в области безопасности, вызванном Россией", - в лучших традициях американской администрации. Официальные лица США часто переворачивают факты с ног на голову", - написали российские дипломаты.

"Подобные инсинуации напоминают беспочвенные обвинения бывшего министра обороны [США] Чака Хейгела, который заявил в 2014 году, что "Россия с ее современной и боеспособной армией стоит на пороге НАТО", - отметили в посольстве.

Ранее Шерман сообщила на своей странице в Twitter, что обсудила с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом предстоящее 12 января заседание Совета Россия - НАТО. В этом сообщении она, в частности, утверждала, что США "призывают к деэскалации и реагированию на кризис в области безопасности, вызванный Россией".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям.

Российско-американские консультации, посвященные вопросам гарантий безопасности, прошли 9-10 января в Женеве. На 12 января в Брюсселе запланировано заседание Совета Россия - НАТО, а на 13 января намечено совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене. На этих переговорах рассматриваются прежде всего инициативы России по безопасности в Евроатлантике.