Заседание Совета Россия - НАТО по инициативам России пройдет в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Второй этап консультаций между Россией и странами Запада по безопасности состоится в среду в Брюсселе в рамках первого за 2,5 года заседании Совета Россия - НАТО (СРН). Эта встреча станет развитием переговоров между Россией и США, которые прошли 10 января в Женеве. Как ранее заявили генсек НАТО Йенс Столтенберг и постпред США при НАТО Джулианн Смит, альянс готов выслушать озабоченности России, готов начать открытый и осмысленный диалог, но не готов идти на компромиссы, в особенности, по вопросам расширения альянса.

Российскую делегацию на консультациях возглавляют заместитель министра иностранных дел Александр Грушко и заместитель министра обороны Александр Фомин. Со стороны НАТО во встрече принимают участия постоянные представители 30 государств альянса в Брюсселе, первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, генсек организации Йенс Столтенберг и высокопоставленные военные представители государств альянса.

Снижение военных рисков

В НАТО считают наиболее перспективной сквозной темой переговоров России с США в Женеве, с НАТО в Брюсселе и с ОБСЕ в Вене 13 января - вопросы снижения военных рисков, а также военную транспарентность и контроль над вооружениями. Об этом заявила, отвечая на вопрос ТАСС, постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит во вторник на телефонном брифинге в Брюсселе.

"Сквозными темами серии из трех этапов переговоров станут вопросы снижения военных рисков, военная транспарентность, контроль над вооружениями, - отметила она. - Встреча в Женеве носила очень узкий характер, далее (на заседании Совета Россия - НАТО 12 января) формат будет расширяться, чтобы собрать членов НАТО за столом, и затем он станет еще шире, когда мы отправимся в Вену".

Смит подчеркнула, что позиция стран альянса в преддверии переговоров на заседании Совета Россия - НАТО едина. "Мы не испытываем ни оптимизма, ни пессимизма. США и НАТО готовы к открытым и осмысленным переговорам с Россией", - сказала она.

"Я могу отметить высокий уровень единства и сплоченности среди союзников, - добавила постпред. - У нас 30 союзников, есть множество различных взглядов, но по всем существенным вопросам я чувствую сплоченность и консенсус в альянсе".

Расширение без откатов

По словам Смит, ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с РФ по расширению альянса, организация не рассматривает возможности "откатиться к границам 1997 года".

"Я могу сказать, что ни одна страна НАТО не готова отступить и обсуждать с Россией политику открытых дверей (или расширения) НАТО", - заявила Смит.

"Когда мы говорим за столом с союзниками [по НАТО], всем становится ясно, что этот альянс не намерен откатываться назад во времени в совершенно иную эпоху, к совершенно другому альянсу, который был меньше и оставлял гораздо меньший след в истории. Мы должны соответствовать современному миру", - заявила она, отвечая на заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что НАТО пора "собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года".

В мае 1997 года Россия и НАТО подписали Основополагающий акт, в котором подтвердили, что "не рассматривают друг друга как противников" и создают "механизм для консультаций, координации и совместных действий".

При этом в 1999 году в альянс вступили Венгрия, Польша и Чехия, в 2004 году - Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония, в 2009 году Албания и Хорватия, в 2017 году - Черногория, а в 2020 году - Северная Македония. В настоящее время НАТО объединяет 30 стран. Организация продолжает политику "открытых дверей".

Про Украину без Украины

Смит в очередной раз заверила, что страны НАТО "не намерены обсуждать Украину без Украины". Однако сразу после этого добавила, что украинская тема станет для НАТО важной темой в Совете Россия - НАТО, где Киев не представлен.

"Завтра будет еще одна возможность для дипломатии. Наш главный сигнал остается неизменным - мы хотим добиться полного выполнения Минских соглашений и отвода российских войск. Если Россия использует конфронтацию, будут серьезные последствия", - повторила она позицию Брюсселя и Вашингтона по этому вопросу.

Постпред также добавила, что организация не отказывается от решений саммита в Бухаресте 2008 года, на котором альянс сделал заявление о готовности в будущем принять в свои ряды Украину и Грузии, не называя при этом сроков.

"В Бухаресте НАТО сделала очень конкретное заявление по политики открытых дверей и в особенности по расширению в направлении Украины и Грузии, это вопрос не если, а когда. По этой теме переговоров не будет", - сказала она.

Требования России

Требования России в сфере безопасности адресованы США и европейским государствам, Москва не направляла их таким международным организациям, как Евросоюз (ЕС) и НАТО. В максимально упрощенной форме эти требования сводятся к трем пунктам - выводу американского ядерного оружия из Европы, прекращению развертывания обычных военных сил НАТО у границ России и создания там военной инфраструктуры, официальному отказу НАТО от планов втягивания в альянс Украины и Грузии.

Это, по мнению Москвы, позволит исправить серьезный дисбаланс безопасности в Европе, который возник после распада Советского Союза и Организации Варшавского договора. Это позволит значительно разрядить военно-политическую напряженность и вернуться к базовому принципу, под которым подписались все государства - члены ОБСЕ на саммите в Стамбуле в 1999 году, что безопасность одного государства или группы стран не может обеспечиваться в ущерб безопасности других государств.

Переговоры с США

В ночь на 31 декабря прошлого года президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели телефонные переговоры, которые длились 50 минут. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Кремль доволен состоявшимся контактом президентов двух стран, в целом направленность разговора была конструктивной. По его словам, основной темой беседы стали предстоящие переговоры о гарантиях безопасности, и лидеры договорились держать под личным контролем их ход и поддерживать телефонные контакты.

В Москве ожидают, что итогом переговоров с США станут правовые гарантии отказа НАТО от продвижения на восток и размещения у российских границ угрожающих систем вооружения, а американский президент, как отметил Ушаков, с такой точкой зрения согласился. Российский президент предупредил, что возможные новые санкции против России могут привести к полному разрыву ее отношений с США и нанести серьезный ущерб ее связям с Западом в целом.

В Вашингтоне заявили, что президенты согласовали последовательность диалога: 10 января прошли российско-американские переговоры в Женеве, 12 января соберется Совет Россия - НАТО в Брюсселе, а 13 января состоится заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене. Представитель американской администрации отметил на брифинге, что разговор Путина и Байдена был призван задать тон предстоящего "дипломатического взаимодействия".