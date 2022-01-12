Антонов призвал в кратчайшие сроки принять предложения России по гарантиям безопасности

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Риторика представителей Госдепартамента США, направленная на обвинение РФ, не способствует конструктивному диалогу на российско-американских переговорах. Об этом заявил во вторник посол России в США Анатолий Антонов, отвечая на вопросы СМИ.

"Обвинительная риторика высокопоставленных сотрудников Госдепартамента не способствует созданию конструктивной атмосферы на переговорах. <...> Нам нужны конкретные действия американской стороны, а не дезинформация и обвинения во всех грехах", - приводит его слова пресс-служба посольства в Facebook. Дипломат добавил, что Соединенным Штатам пора "остановиться в политике поощрения фашистских молодчиков, которые маршируют в Киеве".

Предложения России по гарантиям безопасности надо принять в кратчайшие сроки для стабилизации в Европе, сообщил посол РФ в США.

Кроме того, Антонов, комментируя заявления Госдепа, заявил о важности сдержанности и аккуратности во фразеологии.

РФ ждет от США конкретных действий и письменных ответов на российский предложения, а не дезинформации и обвинений во всех грехах, добавил он.

При этом, отметил Антонов, РФ выступает за разрядку напряженности и создание нормальной атмосферы для взаимовыгодного сотрудничества с США.

Посол Антонов также призвал США отодвинуть свой военный потенциал от границ РФ.