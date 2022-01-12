Володин обсудил развитие межпарламентских отношений с главой Кнессета Израиля

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел телефонный разговор с председателем Кнессета Израиля Мики Леви, в ходе которого политики обсудили развитие межпарламентских отношений двух стран. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы в среду.

"Состоялся телефонный разговор председателя Государственной думы Вячеслава Володина и председателя Кнессета Государства Израиль Мики Леви. В ходе разговора обсуждалось развитие межпарламентских отношений России и Израиля", - отмечается в сообщении.

По словам Володина, отношения между парламентами России и Израиля сегодня развиваются. "Нам важен межпарламентский диалог. Российско-израильские отношения строятся на крепком фундаменте, нас связывают глубокие культурные и исторические узы", - отметил Володин.

Он добавил, что Россия и Израиль "вместе выступают за сохранение исторической памяти, против пересмотра итогов Второй мировой войны и попыток героизации фашизма". "Мы чтим память жертв холокоста", - подчеркнул спикер Госдумы.

Володин и Леви договорились о визите спикера Госдумы в Израиль - он состоится, как только позволит ситуация, связанная с пандемией. В свою очередь Володин пригласил Мики Леви посетить Россию с визитом.