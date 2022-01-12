Путин провел телефонный разговор с Пашиняном

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ход миротворческой операции Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане. Об этом сообщила в среду пресс-служба Кремля.

"С учетом председательства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности проведен обмен мнениями о ходе миротворческой операции ОДКБ в Казахстане. Отмечены эффективные скоординированные действия миротворческого контингента, способствующие нормализации обстановки в республике", - говорится в сообщении.

Кроме того, Путин и Пашинян обсудили текущую ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и некоторые вопросы реализации договоренностей, зафиксированных в заявлениях лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

Президент РФ и премьер Армении условились о продолжении контактов на различных уровнях, добавили в Кремле.