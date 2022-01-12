Первая за 2,5 года встреча Совета Россия - НАТО началась в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Встреча Совета Россия - НАТО (СРН), ставшая первой за 2,5 года и посвященная российским инициативам в области безопасности, началась в Брюсселе, передает корреспондент ТАСС из штаб-квартиры альянса.

что показал первый раунд переговоров по безопасности между РФ и США

Женевский старт: что показал первый раунд переговоров по безопасности между РФ и США

Стороны воздержались от вступительных заявлений, однако встреча началась в достаточно теплой обстановке. Глава российской делегации замминистра иностранных дел России Александр Грушко перед встречей обменялся приветственными жестами с руководителем американской делегации первым заместителем госсекретаря Уэнди Шерман, а также остальными участниками встречи - генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и постоянными представителями стран 30 стран НАТО

Грушко поздоровался по ковидным нормам - соприкосновением кулаков. Встреча проходит в масках, которые ее участники сняли только для официальной церемонии фотографирования.

Александр Грушко хорошо знаком со штаб-квартирой альянса, он работал постоянным представителем России при НАТО с 2012 по 2018 годы. Он стал последним постпредом РФ - после его отбытия из Брюсселя и до закрытия миссии России в октябре 2021 году ее возглавлял временный поверенный ввиду отсутствия содержательного диалога с НАТО.

Помимо Грушко, работой российской делегации руководит замминистра обороны России Александр Фомин. Переговоры в СРН стали вторым этапом консультаций между Россией и странами Запада по безопасности. Эта встреча станет развитием переговоров между Россией и США, которые прошли 10 января в Женеве. 13 января состоится заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене.

НАТО выдавала аккредитацию для личного присутствия в ограниченном количестве, поэтому те, кому не удалось попасть в пресс-центр в здании штаб-квартиры альянса, вынуждены наблюдать за происходящим снаружи.

У входа в штаб-квартиру альянса выстроились порядка 20 журналистов из российских и зарубежных СМИ. Некоторые записывают сюжеты, другие просто стоят в ожидании. Погода в Брюсселе - моросящий дождь и 3 градуса тепла - также не облегчает им задачу.

НАТО готова слушать

Как ранее заявили генсек НАТО Йенс Столтенберг и постпред США при НАТО Джулианн Смит, альянс готов выслушать озабоченности России, готов начать открытый и осмысленный диалог, но не готов идти на компромиссы, в особенности по вопросам расширения альянса.

Требования России в сфере безопасности адресованы США и европейским государствам, Москва не направляла их таким международным организациям, как Евросоюз (ЕС) и НАТО. В максимально упрощенной форме позиция РФ сводится к трем пунктам - выводу американского ядерного оружия из Европы, прекращению развертывания обычных военных сил НАТО у границ России и создания там военной инфраструктуры, официальному отказу НАТО от планов втягивания в альянс Украины и Грузии.

Это, по мнению Москвы, позволит исправить серьезный дисбаланс безопасности в Европе, который возник после распада Советского Союза и Организации Варшавского договора. Это позволит значительно разрядить военно-политическую напряженность и вернуться к базовому принципу, под которым подписались все государства - члены ОБСЕ на саммите в Стамбуле в 1999 году, что безопасность одного государства или группы стран не может обеспечиваться в ущерб безопасности других государств.