Песков: РФ не хочет "сыпать угрозами и ультиматумами" на фоне переговоров с США и НАТО

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Россия не хотела бы, как американские официальные лица, "сыпать угрозами и ультиматумами" на фоне проходящих с НАТО и США переговоров и предпочитает давать им оценки по завершении. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не хотели бы, как американские официальные лица, сейчас сыпать угрозами, ультиматумами, предрекать высокую цену, кто какую заплатит. <...> Если вести переговоры - мы ведем их культурно, мы открыты к этому диалогу, наши дипломаты сохранили дипломатические традиции, несмотря на жесткую ситуацию. Мы все-таки предпочитаем сначала переговорить, а потом оценивать и давать прогнозы", - сказал представитель Кремля.
При этом Песков подчеркнул, что продолжение "политики открытых дверей" НАТО и продвижение альянса в сторону границ РФ угрожает России. "Это именно то, насчет непродолжения чего мы просим юридически сформулированные обязывающие гарантии", - добавил он.
Россия не ведет переговоры с США и НАТО по гарантиям безопасности с позиции силы, здесь нет и не может быть места ультиматумам, заявил Песков.
"Мы не ведем переговоры с позиции силы, президент говорил, что здесь нет и не может быть места каким-то ультиматумам", - сказал представитель Кремля.
"Просто ситуация дошла до такой критической черты в плане общеевропейской безопасности и в плане национальных интересов нашей страны, кои являются неотъемлемой частью Европы и архитектуры европейской безопасности, что дальше нельзя, к сожалению, медлить, и нужно конкретно ответить на те озабоченности, которые нами были озвучены", - сказал Песков.
НАТО является инструментом конфронтации, поэтому Россию беспокоит любое расширение этого альянса, заявил Песков.
"Безусловно, любое расширение НАТО беспокоит Россию. НАТО - это не институт развития, НАТО - это инструмент конфронтации", - подчеркнул Песков. По словам представителя Кремля, "альянс так задумывался, он так проектировался, он так был реализован, он так развивается и он так существует".
"Это абсолютно очевидный факт, поэтому расширение этого механизма представляет для нас угрозу", - заключил Песков.
Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что власти Соединенных Штатов готовы будут обсудить с Финляндией и Швецией возможность их вступления в НАТО, как только эти страны изъявят соответствующее желание.
По его словам, в Кремле видят агрессивные заявления со стороны США, обрамляющие переговоры с РФ по безопасности. "Мы в последние сутки, последние дни, видим такое обрамление идущих переговоров [по гарантиям безопасности] такими живыми, агрессивными заявлениями официального Вашингтона. Это, конечно, вызывает у нас интерес. Хотя мы и понимаем, зачем это делается", - обратил внимание пресс-секретарь российского лидера.
10 января в Женеве прошли переговоры РФ и США по гарантиям безопасности. 12 января Москва обсуждает свои озабоченности в сфере безопасности в Европе, а также проекты о гарантиях безопасности на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе, на 13 января запланировано заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.
Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон на пресс-конференции в понедельник отмечала, что правительство страны не намерено менять внешнеполитическую линию и заявлять о необходимости вступления в НАТО. Глава финского Минобороны Антти Кайкконен 9 января заявлял телекомпании Yle, что Финляндия должна иметь возможность сохранять пространство для движения в отношении НАТО. В свою очередь президент Финляндии Саули Ниинистё ранее указал, что его страна в сфере внешней политики и политики безопасности остается стабильной, это касается и сохранения возможности подать заявку на присоединение к НАТО, что обозначено в политической повестке правительства.