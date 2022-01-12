Песков: РФ не хочет "сыпать угрозами и ультиматумами" на фоне переговоров с США и НАТО

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Россия не хотела бы, как американские официальные лица, "сыпать угрозами и ультиматумами" на фоне проходящих с НАТО и США переговоров и предпочитает давать им оценки по завершении. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Мы не хотели бы, как американские официальные лица, сейчас сыпать угрозами, ультиматумами, предрекать высокую цену, кто какую заплатит. <...> Если вести переговоры - мы ведем их культурно, мы открыты к этому диалогу, наши дипломаты сохранили дипломатические традиции, несмотря на жесткую ситуацию. Мы все-таки предпочитаем сначала переговорить, а потом оценивать и давать прогнозы", - сказал представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что продолжение "политики открытых дверей" НАТО и продвижение альянса в сторону границ РФ угрожает России. "Это именно то, насчет непродолжения чего мы просим юридически сформулированные обязывающие гарантии", - добавил он.

Россия не ведет переговоры с США и НАТО по гарантиям безопасности с позиции силы, здесь нет и не может быть места ультиматумам, заявил Песков.

"Мы не ведем переговоры с позиции силы, президент говорил, что здесь нет и не может быть места каким-то ультиматумам", - сказал представитель Кремля.

"Просто ситуация дошла до такой критической черты в плане общеевропейской безопасности и в плане национальных интересов нашей страны, кои являются неотъемлемой частью Европы и архитектуры европейской безопасности, что дальше нельзя, к сожалению, медлить, и нужно конкретно ответить на те озабоченности, которые нами были озвучены", - сказал Песков.

НАТО является инструментом конфронтации, поэтому Россию беспокоит любое расширение этого альянса, заявил Песков.

"Безусловно, любое расширение НАТО беспокоит Россию. НАТО - это не институт развития, НАТО - это инструмент конфронтации", - подчеркнул Песков. По словам представителя Кремля, "альянс так задумывался, он так проектировался, он так был реализован, он так развивается и он так существует".