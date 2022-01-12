Песков заявил, что Россия продолжит проводить военные учения на своей территории

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Россия будет продолжать проводить военные учения на своей территории, никакой связи между маневрами войск и переговорами с Западом нет. Об этом журналистам заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли связь между учениями Западного военного округа и переговорами РФ с США и НАТО о гарантиях безопасности.

"Нет, никакой связи нет. Мы говорим все-таки о наших подразделениях и наших военных округах на территории нашей страны, военное строительство и военные учения продолжались, продолжаются и будут продолжаться, это обычная практика любых вооруженных сил", - подчеркнул представитель Кремля.

Как сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО), около 3 тыс. военнослужащих гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии ЗВО приступили к боевой подготовке на общевойсковых полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях.

Российско-американские консультации, посвященные вопросам гарантий безопасности, завершились 10 января в Женеве. В среду проходит заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе, а 13 января вопросы гарантий безопасности РФ будут обсуждаться на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

17 декабря 2021 года Министерство иностранных дел РФ опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора.