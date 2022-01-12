Путин рассчитывает на твердость прокуратуры в борьбе с коррупцией и экстремизмом

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал от работников прокуратуры твердых действий в борьбе с коррупцией и экстремизмом.

"Одна из ваших приоритетных задач - противодействие коррупции, экстремизму, другим видам преступлений, именно прокуратуре доверена координация действий всех правоохранительных органов в борьбе с криминальной угрозой", - обратился к работникам прокуратуры глава государства на торжественном заседании, посвященном 300-летию со дня образования органов прокуратуры. По мнению президента, "надо эффективнее использовать предоставленные широкие полномочия".

"На всех этапах - от профилактики и выявления преступлений до поддержания обвинений в суде - действовать грамотно, твердо, последовательно", - поставил задачу Путин.