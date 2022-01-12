Песков: понимания по конкретным срокам новой встречи "нормандской четверки" нет

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Намеки на новую встречу лидеров в "нормандском формате" никогда не исчезали, однако понимания по конкретным срокам, когда она могла бы состояться, нет. Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Намеки на эту встречу никогда не исчезали, они есть всегда, но понимания по конкретным срокам такой встречи нет", - сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев готов к необходимым решениям по урегулированию ситуации в Донбассе на новом саммите "четверки", Песков заявил, что сначала нужно выполнить уже существующие договоренности.

"Российская сторона тоже готова предметно договариваться, но перед тем, как предметно договариваться, нужно предметно исполнить имеющиеся договоренности. Иначе грузить новые неисполнимые договоренности на неисполненные договоренности - не думаем, что это правильная практика", - сказал он.

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак ранее провел переговоры с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эмманюэлем Бонном. Козак сообщил по итогам, что стороны договорились о дальнейших контактах, в том числе с участием Украины, для скорейшего завершения конфликта на востоке страны.