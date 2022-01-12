Песков заявил, что охрану Байконура с учетом ситуации в Казахстане не могли не усилить

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Численность вооруженных сил, охраняющих космодром Байконур, с учетом чрезвычайной ситуации в Казахстане не могла не быть увеличена, заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он перенаправил в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вопрос о том, какие именно силы - контингент этой организации или российские войска - занимаются сейчас охраной космодрома. "Это надо в ОДКБ обращаться, я не располагаю такой информацией. Там же есть своя система обеспечения безопасности, которая действует на постоянной основе", - сказал представитель Кремля.

"Но, конечно, в такой чрезвычайной ситуации она [численность сил, охраняющих Байконур] не могла не быть увеличена, это абсолютно нормально", - добавил Песков.

В нескольких городах Казахстана 2 января прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. Пострадали тысячи человек, точное число погибших неизвестно. После обращения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев. По данным властей, конституционный порядок восстановлен во всех регионах.