Песков сообщил, что контакты Путина и Шольца в январе не запланированы

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Кремль ожидает, что контакты президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца будут запланированы позднее с учетом эпидемиологической ситуации. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"В январе таких планов нет", - сказал представитель Кремля.

При этом он отметил, что "опасений" относительно прерывания российско-германского диалога на высшем уровне тоже нет. "Германия - очень важный наш партнер, мы заинтересованы в развитии наших двусторонних отношений и рассчитываем, что с учетом эпидемиологический ситуации контакты президента с канцлером будут запланированы и реализованы", - сказал Песков.

Олаф Шольц стал канцлером ФРГ 8 декабря 2021 года. В конце того же месяца у них с Путиным состоялся первый телефонный разговор.