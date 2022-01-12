Лавров обсудил с главой МИД Греции встречи в Женеве и Брюсселе по гарантиям безопасности

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Греции Никосом Дендиасом в среду по телефону встречи в Женеве и Брюсселе по гарантиям безопасности в Европе. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Рассмотрены перспективы взаимодействия по линии внешнеполитических ведомств России и Греции, международная и региональная проблематика. Основное внимание было уделено встречам в Женеве и Брюсселе по гарантиям безопасности в Европе. С российской стороны даны подробные оценки текущей ситуации на Украине, путей ее нормализации на основе безусловного выполнения минского "комплекса мер", - указали в МИД РФ.

Как отметили в дипведомстве, стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня в развитие переговоров президента России Владимира Путина с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Сочи 8 декабря 2021 года, а также телефонного разговора премьер-министра РФ Михаила Мишустина с Мицотакисом 22 декабря 2021 года. "Подтвержден настрой на укрепление культурно-гуманитарных связей в контексте проводимого в 2021-2022 гг. совместного Года истории", - подчеркнули в ведомстве.

"Лавров информировал коллегу по его просьбе о ходе миротворческой операции ОДКБ в Казахстане в ответ на обращение президента республики Касым-Жомарта Токаева", - рассказали в МИД РФ. Министры также обменялись мнениями по вопросам урегулирования в Ливии и Сирии, добавили в министерстве.

Разговор состоялся по инициативе греческой стороны.

В Twitter МИД Греции добавили, что Дендиас также обсудил с Лавровым события на Украине, в Казахстане, Ливии и Сирии.

"Министр иностранных дел Никос Дендиас имел содержательный телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым по поводу событий на Украине, в котором он подтвердил хорошо известные позиции Греции по данному вопросу, а также событий в Казахстане, Ливии и Сирии", - говорится в сообщении.

Российско-американские консультации, посвященные вопросам гарантий безопасности, завершились 10 января в Женеве. В среду проходит заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе, а 13 января вопросы гарантий безопасности РФ будут обсуждаться на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.