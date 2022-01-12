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Отношения России и НАТО
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Россия пока не ответила на предложение НАТО восстановить работу дипмиссий

Генсек альянса Йенс Столтенберг ранее заявил, что в НАТО сожалеют о закрытии дипмиссии РФ при Североатлантическом альянсе и офиса организации в Москве

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Россия учла предложение НАТО о возобновлении работы дипломатической миссии организации в Москве, а российской в Брюсселе. Об этом заявили ТАСС в среду в МИД РФ.

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В министерстве не подтвердили слова генсека альянса Йенса Столтенберга о возобновлении работы дипмиссий.

В МИД РФ пояснили, что это было предложение альянса. "Оно учтено. Ответа российская сторона пока не дала", - уточнили в дипведомстве.

Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе заявил, что в Североатлантическом альянсе сожалеют о закрытии дипмиссии РФ при НАТО и офиса организации в Москве. Он подчеркнул, что на переговорах НАТО "четко сказала", что хотела бы восстановить работу дипломатических миссий.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил в октябре, что Россия приостанавливает с начала ноября работу своего постпредства при НАТО после решения Североатлантического альянса отозвать аккредитацию восьми сотрудников постпредства. Кроме того, была приостановлена деятельность Военной миссии связи и Информационного бюро НАТО в Москве.

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