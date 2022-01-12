В Минобороны заявили, что отношения между РФ и НАТО находятся на критически низком уровне

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Отношения между Россией и НАТО на фоне глобальной нестабильности находятся на критически низком уровне. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

"Российско-натовские отношения находятся на критически низком уровне. Это происходит на фоне глобальной нестабильности, террористической угрозы, развертывания очередной гонки вооружений, а также полной деградации архитектуры безопасности в Европе", - приводятся слова Фомина в сообщении Минобороны России по итогам заседания Совета Россия - НАТО.

По словам Фомина, Россия неоднократно предлагала НАТО предпринять меры по деэскалации обстановки, но инициативы были проигнорированы. Как отметили в военном ведомстве, на заседании было указано, что "российская сторона неоднократно предлагала альянсу предпринять меры по деэскалации обстановки". "Со стороны альянса российские инициативы были проигнорированы. Это создает предпосылки возникновения инцидентов и конфликтов, подрывает основы безопасности", - сообщили в Минобороны РФ.

Фомин заявил, что российская сторона рассчитывает на конструктивное обсуждение предложений по безопасности для выхода к подготовке соглашений о гарантиях. Как отмечается в сообщении ведомства, распространенном по итогам заседания Совета Россия - НАТО, российские предложения были переданы и "находятся на столе переговоров".

"Российская сторона рассчитывает на конструктивное обсуждение с тем, чтобы в кратчайшие сроки выйти на подготовку соглашений о гарантиях безопасности для Российской Федерации", - собщил он.