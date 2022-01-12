Грушко: РФ и НАТО обсудили все факторы, влияющие на деградацию евробезопасности

БРЮССЕЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Заседание Совета России и НАТО было посвящено анализу всех факторов, влияющих на деградацию европейской безопасности, наблюдаемой в последние годы. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия - НАТО.

"Сегодняшняя встреча была посвящена именно анализу всех факторов, которые влияют на деградацию европейской безопасности, которую мы наблюдаем в последние годы", - сказал замминистра.

Грушко заявил, что процесс расширения Североатлантического альянса несет в себе неприемлемые риски, которым Москва будут противостоять.

"Второй фактор, который серьезным образом влияет на ухудшение безопасности в Европе, - это процесс расширения альянса. Я напомню, что в 1997 году в двери НАТО стучалась лишь одна страна, которая имеет общую границу с РФ, это Польша. Сегодня в состав НАТО вошли многие государства, и их территории очевидным образом используются для проекции силы в направлении России с различных географических направлений и на стратегическую глубину", - сказал высокопоставленный дипломат.

"Это серьезным образом также ухудшает нашу безопасность и создает для нее неприемлемые риски, которым мы будем противостоять", - подчеркнул Грушко.

Разговор на заседании Совета Россия - НАТО выявил большое количество расхождений по фундаметальным вопросам, отметил он.

Если НАТО будет идти на сдерживание, РФ пойдет на контрсдерживание, заявил Грушко.