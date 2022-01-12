Грушко назвал "разговором по душам" прошедшие переговоры с НАТО

БРЮССЕЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко назвал прошедшие переговоры с НАТО "разговором по душам".

"Я думаю, [эта встреча] была абсолютно нужна. Во-первых, произошла некая встряска. Если бы этой встречи не было, не удалось бы в полный рост поставить эти вопросы, они всегда как-то были на втором плане, но в таком ключе, как они обсуждались сегодня, я не помню такой прямоты и остроты. Это был разговор по душам", - сказал он на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия - НАТО (СРН).

По его словам, заседание СРН выявило большое количество расхождений по ключевым вопросам.

"Разговор получился достаточно откровенный, прямой, глубокий, насыщенный, но одновременно он выявил большое количество расхождений по фундаментальным вопросам. И один из главных вопросов заключается в том, что НАТО понимает принцип неделимости безопасности избирательно. В глазах НАТО он существует только для членов альянса, и в своей практической деятельности НАТО не собирается учитывать интересы безопасности других", - указал замминистра.

"На сегодняшний день у нас нет объединяющей позитивной повестки дня, нету вообще", - подчеркнул он.

Роль России как гаранта мира

Грушко заявил, что страны НАТО должны учитывать роль России как гаранта мира на евро-атлантическом пространстве, если действительно нацелены на сотрудничество.

"Если страны НАТО реально хотят с нами сотрудничать, они должны принять во внимание эту очень важную роль РФ как страны, которая гарантирует мир на огромном евро-атлантическом пространстве, которая вносит абсолютно критический вклад в поддержание мира и стабильности в этом регионе", - сказал он.

Грушко напомнил, что вмешательство Москвы не раз позволяло остановить вооруженные конфликты. "Гражданская война в Таджикистане, Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье, Нагорный Карабах - это все примеры того, когда вмешательство России позволяло установить мир, позволяло перевести военный сценарий в поиск политических решений", - указал замминистра, добавив при этом, что почти вся история НАТО - это "история войн и интервенций".

Баланс интересов

Грушко заявил, что Россия рассчитывает выйти из кризисной ситуации в отношениях с НАТО на основе баланса интересов.

"Я думаю, нам удалось донести до членов альянса, что ситуация становится нетерпимой и что в какой-то момент риски, связанные с продолжением нынешнего курса НАТО, могут перевесить те преимущества, которые они сегодня хотят извлечь из следования традиционной натовской мантре о том, что будущая безопасность в Европе и Евроатлантике должна быть натоцентричной, что со временем евробезопасность будет состоять из глобуса НАТО: в центре НАТО, партнерство, и все играют по правилам, которые вырабатываются в Брюсселе. Я думаю, что сегодня многие поняли, что у этой истории рано или поздно наступит конец, и он может выглядеть по-разному. Мы за то, чтобы выйти из этой ситуации, используя мирные средства, опять же, на основе разумного баланса", - сказал он.

Дипломат еще раз подчеркнул, что дальнейшее расширение НАТО связано с серьезными рисками для европейской безопасности. "Мы также исходим из того, что рациональные интересы укрепления европейской безопасности требуют четкого понимания того, что дальнейшее расширение альянса сопряжено с рисками, которые перевесят любое решение о дальнейшем расширении", - повторил Грушко.

Заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе стало вторым этапом консультаций России и государств Запада по российским предложениям о евробезопасности. Первый этап - переговоры России и США - прошел в Женеве 10 января, третий этап в рамках ОБСЕ состоится в Вене 13 января. Российскую делегацию в Брюсселе возглавили замглавы МИД РФ Александр Грушко и замминистра обороны России Александр Фомин. Со стороны НАТО в переговорах участвовали первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман, генсек альянса Йенс Столтенберг, постпреды 30 государств альянса в Брюсселе.