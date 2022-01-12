Грушко: Россия не исключает возобновления своего дипломатического присутствия при НАТО

БРЮССЕЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Россия не исключает восстановления своей дипмиссии при НАТО, если альянс изменит подходы к усилиям по обеспечению общей безопасности. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия - НАТО.

"Если НАТО развернется, ляжет на курс, который позволит ей встроиться в общеколлективные усилия по построению безопасности, которые не основывались бы на тех принципах, на которых НАТО их пытается выстроить сегодня, я не исключаю, что наше дипломатическое присутствие здесь может быть восстановлено", - сказал замминистра.

Грушко заявил, что Россия не позволит диктовать, каким должно быть численное присутствие ее дипмиссии при НАТО. Он напомнил, что после неоднократных искусственных сокращений общий численный состав российской дипмиссии, включая военных и технических работников, был установлен в размере 10 человек, что "абсолютно неприемлемо". "Россия не позволит никому диктовать, какое должно здесь быть присутствие", - сказал замминистра.