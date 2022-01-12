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Кризис на Украине
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Грушко заявил, что НАТО должна прекратить всякое военное содействие Украине

Деэскалация ситуации вокруг Украины возможна, но для этого необходимо вынудить Киев полностью выполнять минские соглашения, отметил замглавы МИД России

БРЮССЕЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что для деэскалации ситуации вокруг Украины НАТО должна прекратить всякое военное содействие этой стране.

"Для того чтобы содействовать такой деэскалации, а она единственно возможна - если мы имеем в виду именно то, что мы имеем в виду, то страны НАТО должны прекратить всякое военное содействие Украине, прекратить поставки вооружений туда, отозвать инспекторов, инструкторов, офицеров и солдат, что, собственно, и предусмотрено соответствующими положениями минских договоренностей", - сказал он в среду на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия - НАТО (СРН).

Деэскалация ситуации вокруг Украины возможна, но для этого необходимо вынудить Киев полностью выполнять минские соглашения, заявил Грушко. "Здесь наша позиция абсолютно понятная - деэскалация возможна. Прежде всего нужно принудить власти в Киеве к полному и безусловному выполнению минских соглашений, которые являются частью международного права", - сказал он.

"Будут минские соглашения выполнены - не будет никакой угрозы ни безопасности Украины, ни ее территориальной целостности", - отметил высокопоставленный дипломат.

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