Грушко заявил, что НАТО должна прекратить всякое военное содействие Украине

БРЮССЕЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что для деэскалации ситуации вокруг Украины НАТО должна прекратить всякое военное содействие этой стране.

"Для того чтобы содействовать такой деэскалации, а она единственно возможна - если мы имеем в виду именно то, что мы имеем в виду, то страны НАТО должны прекратить всякое военное содействие Украине, прекратить поставки вооружений туда, отозвать инспекторов, инструкторов, офицеров и солдат, что, собственно, и предусмотрено соответствующими положениями минских договоренностей", - сказал он в среду на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия - НАТО (СРН).

Деэскалация ситуации вокруг Украины возможна, но для этого необходимо вынудить Киев полностью выполнять минские соглашения, заявил Грушко. "Здесь наша позиция абсолютно понятная - деэскалация возможна. Прежде всего нужно принудить власти в Киеве к полному и безусловному выполнению минских соглашений, которые являются частью международного права", - сказал он.

"Будут минские соглашения выполнены - не будет никакой угрозы ни безопасности Украины, ни ее территориальной целостности", - отметил высокопоставленный дипломат.