Грушко заявил, что РФ рассчитывает на однозначный ответ НАТО по российским предложения

БРЮССЕЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Россия рассчитывает на то, что НАТО примет предложения Москвы о гарантиях безопасности или даст конкретные разъяснения, почему они неприемлемы. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия - НАТО (СРН).

"Мы рассчитываем на то, что страны НАТО представят свои соображения о том, как можно пойти по пути выполнения тех предложений, которые мы выдвинули, либо объяснят, почему они неприемлемы", - отметил он.

Грушко заявил, что состояние отношений России и НАТО прямо или косвенно влияет на безопасность всех государств - членов ОБСЕ.

"Ни мы, ни страны - члены НАТО не погружали процесс этих переговоров в ОБСЕ, хотя понятно, что само состояние отношений России и НАТО прямо или косвенно влияет на безопасность всех государств, которые мы относим к ареалу ОБСЕ, то есть от Атлантики до Лиссабона", - сказал он.

По его словам, понимание серьезности ситуации в сфере безопасности в Европе должно дойти до всех сторон.

"На этом этапе очень важно, чтобы понимание серьезности ситуации в сфере безопасности дошло до всех. Я думаю, что именно в этом смысле сегодняшняя встреча очень важна", - сказал он.

Есть впечатление, что НАТО может представить России свои предложения по безопасности, сообщил он. РФ призвала НАТО изложить на бумаге идеи о том, в каком направлении двигаться в вопросах безопасности.

Россия готова продолжать диалог с НАТО, но для успеха необходимо двигаться к общей цели в переговорах, заявил Грушко.

Грушко заявил, что заседание Совета Россия - НАТО стало возможно только благодаря инициативе президента РФ по гарантиям безопасности.