Эксперты: повторение казахстанского сценария в других странах СНГ маловероятно

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Риски протестных выступлений и обострения военно-политических кризисов в странах СНГ и постсоветского пространства сохраняются, но повторение в них сценария казахстанских беспорядков в настоящее время маловероятно. Такого мнения придерживаются опрошенные ТАСС эксперты.

Референдум в Белоруссии

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил мнение, что предстоящий в Белоруссии в феврале референдум по изменению конституции может породить новые протесты.

"В Белоруссии есть критический момент - это проведение референдума. Любые электоральные процессы являются удобным поводом для тех, кто заинтересован в протестах, - сказал эксперт. - Это будет непростой момент". Часть белорусского общества заявит, что "все это нарисовано, на самом деле народ выступил против", уверен он.

По его мнению, в проекте новой конституции страны заложен ряд спорных моментов. В частности, значительные полномочия предполагается передать Всебелорусскому народному собранию, "принцип формирования которого остается непонятным", констатировал Жарихин.

Без эскалации в Донбассе и Приднестровье

Собеседник ТАСС обратил внимание, что в соседней Молдавии также возможны некоторые потрясения, связанные с противостоянием Кишинева и Тирасполя. При этом, по его словам, молдавские власти понимают, что, если они будут слишком активны в переориентации внешних связей на страны Запада, то могут потерять не только Приднестровье, но и Гагаузию. "Продолжится балансирование на грани кризиса, но все-таки на реальную эскалацию молдавское руководство не пойдет", - считает Жарихин.

На Украине же, по его мнению, продолжится внутриполитическое противостояние олигархата и власти, но представители крупного капитала вряд ли будут готовы к открытой борьбе с руководством страны. "Зеленский продолжит репрессивные меры в отношении олигархов. Капиталы ему не удастся как-то отнять у них, а вот подконтрольные крупным капиталам СМИ он продолжит зажимать", - добавил собеседник агентства.

В то же время специалист не ожидает резкой эскалации напряженности в Донбассе "Американцы, которые сильно влияют на Киев, пока считают, что им сейчас невыгодно обострять ситуацию вокруг Украины, пока они как-то не разобрались с Китаем. Поэтому в текущем году Вашингтон не разрешит Киеву предпринимать резкие шаги по Донбассу", - резюмировал аналитик.

Цепной реакции не будет

Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин в беседе с корреспондентом ТАСС высказал мнение, что беспорядки в Казахстане не спровоцируют кризисы в других странах Центральной Азии.

"Цепной реакции точно не последует. Потому что нет такой глубокой взаимозависимости между государствами [Центральной Азии], политические системы изолированы и действуют по своей логике, по своим внутренним правилам", - сказал он.

По его мнению, факторы нестабильности на юге Казахстана могут негативно сказаться на безопасности региона, но силовые ведомства центральноазиатских стран способны противостоять подобным вызовам. Специалист отметил, что кризис в Казахстане "был продиктован уникальным набором внутренних экономических и политических факторов и отчасти каких-то внешних". "Такого набора для других государств не существует", - указал он.

Притчин категорически не согласился с прозвучавшими предположениями, что казахстанские события могут привести к дестабилизации Узбекистана. С его точки зрения, это "совершенно огульная и голословная попытка втянуть в какую-то общую картину другие страны"

Особенности Закавказья

Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО МИД России Николай Силаев отметил, что повторение казахстанского сценария в странах Закавказья крайне маловероятно, хотя проблемы региона еще не решены.

"С лета 2020 года мы наблюдаем политический кризис в Грузии, который то острее, то слабее <...>. Но это совершенно не похоже на то, что мы видели в Казахстане, где были массовые протесты, а вслед за протестующими пришли вооруженные погромщики. Вещей вроде вооруженных погромов я бы не ожидал ни в одной из стран Закавказья", - сказал он.

Государства региона "устроены очень по-разному", обратил внимание эксперт, и риски протестных выступлений более велики в странах, "основанных на сильной личной власти, с быстрорастущим населением". "В Армении есть механизмы выражения политического недовольства. И в Грузии они есть, хотя политическая система страны явно плохо справляется со своими задачами. В Азербайджане в этом отношении все сложнее", - добавил аналитик.

Неспокойный Карабах

Касаясь карабахского вопроса, Силаев констатировал, что подвижек в его урегулировании нет и "ситуация остается очень непростой", хотя у сторон есть все инструменты для деэскалации.

"Они обещали создать комиссию для обсуждения вопроса о границе и так пока ее и не создали. Я бы не хотел давать негативных прогнозов, так как считаю, что для этого нет оснований. По крайней мере, российский миротворческий контингент в Карабахе - надежная гарантия невозобновления военных действий. Но не скажу, что появились новые источники оптимизма", - подчеркнул он.

Порядок в Абхазии и Южной Осетии

По мнению Силаева, усиления напряженности вокруг Абхазии и Южной Осетии не предвидится: "Там установлен совершенно очевидный порядок. Пока там находятся российские военные и поскольку Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, то я бы здесь не ожидал каких-то кризисных сценариев. Другое дело, что там все непросто во внутренней политике, но это уже другой вопрос", - резюмировал он.