Грушко заявил, что Россия и НАТО "дошли до края" в возможности эскалации ситуации

БРЮССЕЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Возможность эскалации ситуации между Москвой и НАТО уже дошла "до края" - недавно существовала реальная опасность столкновения российских коммерческих рейсов с разведывательными самолетами альянса. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия - НАТО.

"Если говорить о деэскалации, то, конечно, мы уже дошли до края, если две недели назад нашим коммерческим самолетам приходилось менять маршрут по командам с земли, потому что существовала реальная опасность столкновения с американскими разведчиками, которые летают вдоль наших берегов. Это очень опасная вещь", - сказал он.

"Проблемы, которые нас сегодня разделяют, достаточно серьезные. Пока не очень видно, как мы можем их преодолеть", - отметил замминистра.

Заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе стало вторым этапом консультаций России и государств Запада по российским предложениям о евробезопасности. Первый этап - переговоры России и США - прошел в Женеве 10 января, третий этап в рамках ОБСЕ состоится в Вене 13 января. Российскую делегацию в Брюсселе возглавили замглавы МИД РФ Грушко и замминистра обороны России Александр Фомин. Со стороны НАТО в переговорах участвовали первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман, генсек альянса Йенс Столтенберг, постпреды 30 государств альянса в Брюсселе.