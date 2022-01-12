Косачев заявил, что участники заседания Совета Россия - НАТО остались каждый при своем

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Заседание Совета Россия - НАТО прошло в традиционном жанре двух монологов, а не диалога, по итогам которого каждый остался при своем. Такое мнение выразил в среду вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Был бы рад ошибиться, но складывается впечатление, что сегодняшние переговоры с натовцами, в отличие от позавчерашних переговоров с американцами, прошли в традиционном жанре двух монологов. Из хорошего - и натовцы на этот раз слушали наш монолог, а не только мы - натовский (к чему все сводилось в последние крайне неудачные для Европы годы). Из менее хорошего - стороны, судя по всему, остались при своем", - написал сенатор на своей странице в Facebook.

По его мнению, "натовский караван по-прежнему двигается со скоростью самых малоподвижных верблюдов в альянсе: чем жестче среди новобранцев русофобия, тем меньше способности к движению". "Прибалты, поляки и британцы продолжают хромать на марше. Из совсем нехорошего - безопасности в Европе в результате состоявшихся в Брюсселе консультаций совершенно точно не прибавилось. Лишь бы не убавилось", - отметил Косачев.

Вице-спикер Совфеда выразил надежду, что это связано с тем, что после прошедших ранее российско-американских консультаций Вашингтон "пока размышляет и еще не сказал своего последнего слова". "Что и обусловило характер сегодняшнего заседания Совета Россия - НАТО в жанре "ни рыба ни мясо". А если так, то и завтрашнее заседание в формате ОБСЕ грозит стать повторением сегодняшнего опыта: слишком мало времени на раздумья и перезагрузку системы", - предположил он.

При этом парламентарий полагает, что в любом случае это не бессмысленный опыт. "Капля камень точит. Осталось лишить соответствующий процесс безнадежности. К чему и прилагает все возможные и невозможные усилия наша страна", - заключил Косачев.

Российско-американские консультации, посвященные вопросам гарантий безопасности, прошли в Женеве 10 января. Оценивая их итоги, вице-спикер СФ отметил, что Россия впервые за последние тридцать лет в переговорах по гарантиям безопасности выступала на равных с американцами, а также заявил, что это был диалог, а не два монолога. Заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе стало вторым этапом консультаций России и государств Запада по российским предложениям о евробезопасности, третий этап в рамках ОБСЕ состоится в Вене 13 января.