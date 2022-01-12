Стратегию национальной политики России начнут корректировать в 2023 году

КИРОВ, 12 января. /ТАСС/. Стратегию государственной национальной политики России начнут корректировать в 2023 году, в том числе будет проработан вопрос миграционной политики. Об этом в среду рассказал ТАСС председатель комиссии Общественной палаты (ОП) России по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин в ходе рабочей поездки в Киров.

"В 2023 году уже будем работать вплотную, начнется работа над уточнением стратегии государственной национальной политики с учетом современных рисков и вызовов, с которыми встречается наша страна. Одна из причин того, что мы будем работать - необходимость совершенствования миграционной политики, которая должна выполнить две задачи: с одной стороны, способствовать социально-экономическому развитию нашей страны, а с другой стороны - обеспечить безопасность нашего принимающего населения в плане проявления чуждых нам идеологий экстремизма и терроризма", - говорится в сообщении.

Он отметил, что корректировка стратегии завершится в 2024 году. "Думаю, она должна будет выйти к 2024 году", - сказал Зорин.

В Кирове с участием Зорина прошло совместное заседание Комиссии Общественной палаты России по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений и комиссии по развитию институтов гражданского общества региональной общественной палаты. Участники заседания призвали активнее работать с молодежью, рассказывать о культуре, традициях разных народов, отдельно затронули вопрос необходимости сохранения национальных языков. Также, по словам представителей национальных объединений, у некоторых организаций есть финансовые сложности, например, нет собственных офисов, где можно было бы организовывать мероприятия.

Стратегия национальной политики

В конце 2021 года Кабмин утвердил план мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики до 2025 года. План состоит из 112 пунктов, распределенных по 11 разделам. Разделы плана соответствуют основным направлениям государственной национальной политики РФ, определенным стратегией. Это обеспечение равноправия граждан и реализации их конституционных прав, укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской Федерации, обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация межнациональных отношений, содействие этнокультурному и духовному развитию народов РФ.

План рассчитан на четыре года - с 2022 по 2025 год. Результатом его реализации будет подготовка нормативных правовых актов, организация и проведение различных видов мониторинговых исследований, проведение конференций, семинаров, круглых столов, фестивалей, издание пособий, создание аудиовизуальной продукции, проведение мероприятий и конкурсов для СМИ, поддержка деятельности национально-культурных автономий, общественных объединений, в том числе организаций соотечественников, проживающих за рубежом.