Посол РФ: за новыми санкциями США кроется попытка воздействовать на Москву

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Предлагаемые американскими законодателями санкции против России направлены на оказание давления на Москву на фоне ведущихся между двумя странами переговоров. Об этом заявил в среду посол РФ в США Анатолий Антонов, отвечая на вопросы СМИ.

"За требованиями законодателей "побольнее наказать" нашу страну кроется попытка воздействовать на Россию на фоне ведущихся переговоров по евробезопасности", - приводит его слова в Facebook пресс-служба диппредставительства.

Посол отметил, что в подобном давлении усматривается "неспособность США аргументированно отстаивать свою точку зрения за столом переговоров".

Он также заявил, что стратегия угроз с американской стороны не принесет пользы, при этом от нее лишь пострадает международная безопасность.

"Политикам в Вашингтоне пора отказаться от угроз. Никакой пользы такая стратегия не принесет американскому народу. Проиграет международная безопасность, которая нуждается в мудрых и продуманных действиях", - приводятся его слова в "Фейсбуке" на странице посольства.

Дипломат отметил, что Москва уже представила Вашингтону свои инициативы по выходу из кризиса. "Ждем адекватной реакции, но не в форме популистских заявлений, а аргументированных письменных предложений", - подчеркнул посол.

За инициативами законодателей США о новых санкциях против РФ кроется попытка воздействовать на Москву на фоне ведущихся переговоров - посол Антонов.

В давлении США на РФ через санкции Москва усматривает неспособность Вашингтона аргументированно отстаивать свою точку зрения на переговорах - Антонов.

Призывы в США к введению "калечащих" санкций против РФ провокационны и бесперспективны, Москву ими не запугать - посол Антонов.

Стратегия угроз со стороны США не принесет пользы, от нее лишь пострадает международная безопасность - посол РФ в Вашингтоне.