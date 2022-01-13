Песков: НАТО не может диктовать РФ, как ей перемещать военные силы на своей территории

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. НАТО не может диктовать России, как и куда ей перемещать свои военные силы на своей же территории. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Если НАТО хочет диктовать нам, как и куда нам перемещать наши вооруженные силы на российской территории, вряд ли это возможно, ведь мы говорим о российской территории. Россия не перемещает свои вооруженные силы по территории других государств. Это принципиальный момент", - заявил представитель Кремля.

Песков усомнился в том, что в нынешних условиях угрозы расширения НАТО шаги по деэскалации должна предпринимать Россия.

"Мы слышим заявления американских представителей, которые зазывают в НАТО новые страны, я имею в виду Финляндию и Швецию. Мы слышим заявления некоторых стран НАТО, требующих увеличить количество контингента у себя на территории, я имею в виду некоторые прибалтийские государства. Нам что нужно деэскалировать на этом фоне?" - задался он вопросом.

По принципиальным вопросам консультаций РФ, США и НАТО в Женеве и Брюсселе зафиксированы разногласия, и это плохо, отметил Песков.

"Переговоры были инициированы для того, чтобы получить конкретные ответы на конкретно поставленные принципиальные вопросы. И по этим принципиальным вопросам зафиксированы разногласия. Это плохо, это можно только зачесть в минус состоявшихся двух раундов", - сказал он.

У России никогда не было дефицита политической воли к продолжению переговоров с США.

"В России никогда не было дефицита политической воли к продолжению переговоров [с США]. Наоборот, мы неоднократно наталкивались на нежелание наших контрагентов эти переговоры вести. Я не сомневаюсь, что не будет дефицита политической воли продолжать переговоры и дальше, но при одном понимании - по принципиальным вопросам не может быть процесса ради процесса, должен быть конкретный результат, конкретный ответ", - сказал Песков.