Песков заявил, что приглашение Токаева в Россию остается в силе

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Приглашение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию остается в силе, Кремль проинформирует о точных сроках визита, когда они станут известны, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Безусловно, ничего не поменялось", - подчеркнул представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, остается ли приглашение в силе.

"Конечно, приглашение остается в силе, контакт на высшем уровне чрезвычайно важен для наших двух стран и он будет продолжаться. Как только будут точные сроки, мы вас проинформируем", - добавил Песков.

В конце декабря президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с Токаевым на полях неформального саммита СНГ пригласил его приехать с визитом в Россию в начале нынешнего года.

Песков также заметил, что в Кремле не сомневались, что Казахстан справится с возникшими в январе в стране трудностями.

"Казахстан, слава богу, а мы говорили, что мы были уверены, что так и произойдет, справился с этими [возникшими в январе] трудностями, предстоит определенный процесс реабилитации. ОДКБ выполнила свою роль весьма и весьма эффективную по просьбе руководства [Казахстана]", - подчеркнул представитель Кремля.

По словам Пескова, роль миротворческого контингента ОДКБ при урегулировании ситуации в Казахстане нельзя недооценивать.

"Сегодня [министр обороны РФ Сергей] Шойгу будет докладывать [президенту РФ Владимиру] Путину, давайте все-таки дождемся. Но, очевидно, что контингент ОДКБ, безусловно, оказал пассивную помощь руководству Казахстана в купировании того кризиса, который возник. <…> Конечно, здесь недооценивать роль ОДКБ было бы неверно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают состояние дел в Казахстане, где начался вывод миротворческого контингента ОДКБ.