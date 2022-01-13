Песков заявил, что Россия не бросит Белоруссию в условиях санкций

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Россия "не бросит" Белоруссию, против которой введены санкции, заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он не стал отвечать на вопрос, готова ли РФ перенаправить через свою территорию поставки белорусских калийных удобрений после отказа Литвы от такого транзита из-за американских санкций в отношении Минска. "Я оставляю без ответа ваш вопрос, [так как это] чувствительная субстанция", - сказал представитель Кремля.

"Белоруссия - наш партнер, и мы ее не бросаем и не бросим", - продолжил Песков. Он также не ответил на вопрос, планируется ли между лидерами РФ и Белоруссии обсуждение темы транзита белорусских удобрений.

В среду глава Минтранса Литвы Марюс Скуодис сообщил, что соглашение о железнодорожном транзите через Литву в Клайпедский порт калийных удобрений производства ОАО "Беларуськалий" прекратит действие с февраля 2022 года. Это значит, что госкомпания "Летувос гележинкеляй" ("Железные дороги Литвы") не сможет предоставлять ОАО "Беларуськалий" транспортные услуги, однако, как отметил Скуодис, это могут делать другие фирмы.

Несмотря на введенные 8 декабря Вашингтоном санкции против белорусского производителя, транзит его продукции через Литву остановлен не был. Как поясняли в "Летувос гележинкеляй", компания получила от белорусских заказчиков аванс в виде предоплаты за транзит, поэтому в одностороннем порядке прекратить перевозку удобрений в Клайпедский морской порт не может.