Песков: введение санкций со стороны США против президента РФ стало бы запредельной мерой

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Введение Вашингтоном санкций против президента России Владимира Путина стало бы запредельным шагом, сравнимым с разрывом отношений. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призывы в США к введению соответствующих антироссийских санкций.

"Введение санкций против главы государства и против главы России, еще раз повторяю, это запредельная мера, которая сравнима с разрывом отношений", - сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС о том, готова ли Москва ввести зеркальные меры, в том числе санкции против президента США Джо Байдена, в ответ на возможные подобные действия со стороны Вашингтона. - Что готова делать Россия? Россия всегда готова и всегда будет делать то, что наилучшим образом соответствует интересам нашей страны".

Предложенный в Конгрессе проект новых антироссийских санкций также можно приравнять к инициативе по разрыву отношений, так как со стороны России неминуемо последует адекватный ответ, добавил Песков.

"Совмещение по времени этих заявлений и переговоров - попытка оказать давление на Москву. Она априори бессмысленная, ибо речь идет о санкциях, которые по своей сути и с учетом неминуемого адекватного ответа фактически можно приравнять к инициативе по разрыву отношений. Формулировки эти кроме как таким образом трактовать невозможно", - сказал он, комментируя соответствующий законопроект.

По словам Пескова, Москва крайне негативно относится к данному проекту санкций. "Особенно на фоне продолжающейся серии переговоров, пускай неудачных, но переговоров", - подчеркнул он.

"Они не способствуют дальнейшему поиску взаимовыгодных решений, не способствуют формированию конструктивной атмосферы в ходе продолжения этих трехступенчатых переговоров. Сегодня будет третья ступень, завершающаяся на этой стадии. Поэтому ответ однозначный: негативно", - указал представитель Кремля.

Заседание Совета Россия - НАТО, прошедшее 12 января, стало вторым этапом консультаций Москвы и государств Запада по российским предложениям о евробезопасности. Первый, включавший переговоры представителей РФ и США, прошел в Женеве 10 января, а третий состоится в Вене 13 января в рамках ОБСЕ.

Проект санкций

В среду группа демократов во главе с Робертом Менендесом внесла в Сенат Конгресса США законопроект о рестрикциях в отношении России на случай эскалации напряженности вокруг Украины. Он предполагает, помимо прочего, введение санкций против российского президента Владимира Путина, премьер-министра, глав МИД, Минобороны, начальника Генштаба ВС РФ и других представителей военного руководства. Кроме того, ограничительные меры могут затронуть газопровод "Северный поток - 2".

Внесенная в Сенат Конгресса США инициатива получила название "Закон о защите суверенитета Украины 2022 года". В дальнейшем документ предстоит рассмотреть членам сенатского комитета по иностранным делам, председателем которого является Менендес. Для принятия законопроекта его должны будут утвердить обе палаты Конгресса, только после этого он поступит на подпись главе государства. Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн ранее сообщила о том, что администрация США поддерживает инициативу сенаторов.