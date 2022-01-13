Путин обсудил с президентом Узбекистана события в Казахстане

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым обсудил недавние события в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Отмечено, что благодаря решительным и последовательным действиям казахстанского руководства, лично президента Касым-Жомарта Токаева, а также своевременной и эффективной помощи по линии ОДКБ удалось оперативно стабилизировать ситуацию в стране", - говорится в сообщении.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. Пострадали тысячи человек, точное число погибших неизвестно.

После обращения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева страны Организации Договора о коллективной безопасности направили в республику миротворцев. 13 января начался постепенный вывод миротворческого контингента с территории Казахстана, который продлится в течение нескольких дней. По данным властей, конституционный порядок восстановлен во всех регионах.